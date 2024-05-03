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Bakanlıktan Lezita'daki grevle ilgili açıklama

Bakanlıktan Lezita'daki grevle ilgili açıklama
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Lezita Fabrikası'ndaki grev kararının yabancı işçilerle ilgili olduğu iddialarını yalanladı.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Abalıoğlu Grup'a ait piliç üreticisi Lezita’da işçiler grevde. Öz Gıda İş Sendikası’nda örgütlü işçiler, patronun toplu sözleşme masasına oturmaması nedeniyle 7 Mart’tan bu yana grevde.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Lezita Fabrikası'nda çalışan Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçilerin grevine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık grev kararından sonra bakanlığın sürece dahil olduğunu belirterek, "Grev kararının yabancı işçiler nedeniyle alındığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Müfettişlerin ayrıntılı incelemelerinin devam ettiğini bildiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, taraflarla görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Öz Gıda İş Sendikası'nda örgütlenen işçiler, 2021 yılından beri Abalıoğlu Lezita’da sendikal örgütlenme mücadelesi veriyor. İşveren, sendikanın kazandığı hukuk zaferlerine ve toplu iş sözleşmesi için yapılan çağrılara yanıt vermeyerek süreci grev noktasına getirdi. Sendikanın girdiği ilk günden beri sendika karşıtı tutumunu değiştirmeyen işveren, süreç içinde işçi önderlerini işten çıkarmaktan çekinmedi. Lezita, son olarak grevi kırmak için Hindistan’dan işçi getirmekle gündeme geldi. İşveren, yabancı işçi çalıştırmanın "işin sürdürülebilirliği ve üretimin devamlılığı açısından başvurulan bir yöntem" olduğunu öne sürdü. Öte yandan bu hamle, Öz Gıda İş Sendikası tarafından grev kırıcılık olarak yorumlanmıştı.

Etiketler Lezita grev bakanlık
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