Bakanlık'tan öğrencilere 5 bin TL destek ödemesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal destek ödemeleri kapsamında engelliler, yaşlılar ve artık öğrencilere de yardımcı olacak bir program başlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli vatandaşlar ve sosyal bakım ihtiyacı olanlara yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yaşlılar ve engellilere her ay düzenli olarak maaş ödemeleri yapılmaktadır. Son olarak, bakanlık şehir dışında eğitim gören öğrencilere yönelik 5 bin liralık sosyal yardım ödeme programını duyurdu.

Öğrencilerin yılda iki kez gidiş ve iki kez dönüş olmak üzere toplamda dört seyahati için hesaplarına para yatırılacak. Devlet, öğrencilerin memleketlerine ulaşım masraflarını karşılamak amacıyla bu desteği sunuyor.

Ulaşım desteği kapsamında öğrencilere yıllık olarak toplam 5 bin TL destek sağlanacak. Ancak, tek yönlü seyahatler için belirlenen üst limit ise 1.250 TL olacak. Böylece öğrenciler, memleketlerine dönüş için gereken masrafların bir kısmını ya da tamamını bu destekten faydalanarak karşılayabilecekler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın duyurduğu ulaşım desteğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin belli şartları karşılamaları gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşından büyük olmak.

Başka bir şehirde eğitim görüyor olmak.

Bu şartları sağlayan öğrenciler, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden yaparak ulaşım desteğinden yararlanabileceklerdir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu bu destek, öğrencilerin bayram öncesi aileleriyle bir araya gelmelerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.