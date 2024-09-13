Bakanlık'tan ''rezerv alan'' iddialarıyla ilgili açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bazı basın ve yayın organlarında "Rezerv alan dışında bırakılan bazı bölgelerde özel kamulaştırma yapıldığı" şeklinde çıkan haberlerde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Rezerv alan dışında bırakılan bazı yerlere çok özel kamulaştırma" başlığıyla haberler yer aldığı belirtildi. Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Haberde yer alan rezerv alan dışına çıkarılarak korunduğu belirtilen yapıların tamamı, Rezerv Yapı Alanı içerisinde bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı. "TAMAMEN ASILSIZ" Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İlgili haberde belirtilen kişilerin taşınmazlarının rezerv yapı alanından çıkarıldığına dair bilgi tamamen asılsızdır. Yine rezerv yapı alanı içerisinde bulunmayan ve bazı vatandaşların taşınmazlarının yüksek bedellerle kamulaştırıldığı iddiası da tamamen asılsızdır."