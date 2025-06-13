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Banka hesaplarında unutulan paralar için bugün son gün: Paranız bugün yok olabilir

Banka hesaplarında unutulan paralar için bugün son gün: Paranız bugün yok olabilir
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankalar nezdinde son 10 yıl içinde hareketsiz kalan hesaplara yönelik zaman aşımı süresi bugün ( 13 Haziran Cuma ) mesai bitimiyle sona eriyor...

Bankalarda son 10 yıldır işlem görmeyen banka hesaplarındaki paraların hak sahipleri tarafından alınmaması durumunda bugün ( 13 Haziran Cuma ) mesai sonu itibariyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilecek. 

Bu kapsamda 2014 yılından bu yana hareket görmeyen hesapların 14 Haziran 2025 tarihine kadar sorgulanması gerektiği ve hak sahiplerinden herhangi bir talep gelmemesi durumunda sene sonunda hesapların zaman aşımına uğrayacağı bildirildi.

TMSF'nin konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bankacılık Kanunu’nun 62 nci maddesi gereğince; bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir.

Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi Şubat ayı başından itibaren bankaların kendi internet sitelerinde ve konsolide edilmiş olarak da TMSF ile Kuruluş Birliklerinin internet sitelerinde Mayıs ayının sonuna kadar yayınlanmaktadır.

Bu kapsamda, 2014 yılından itibaren hareket görmeyen hesaplara ait listeler TMSF ana sayfasında bulunan “Zamanaşımı Sorgusu” bölümünden, Kuruluş Birlikleri ve bankaların internet sitelerinden Mayıs ayı sonuna kadar sorgulanabilir.

Listede ismi bulunan hak sahiplerinin, hesaplarıyla ilgili işlem yapmak için Haziran ayının 14’üne kadar ilgili banka şubeleri veya Genel Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.  Bu tarihe kadar işlem yapılmayan hesaplar zamanaşımına uğraması nedeniyle Fona gelir kaydedilecektir."

Rutin olarak her yıl uygulanan bu işlem ile her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımıyla TMSF hesaplarına aktarılıyor. Geçtiğimiz yıl itibarıyla bankalardan TMSF'ye zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle aktarılan miktar 507 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti. 

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Etiketler TMSF uyuyan hesaplar unutulan paralar banka hesapları
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