Baraj yıkıldı; Dolar, Euro ve altın koptu gidiyor!

Piyasalarda Türk Lirası'nın değer kaybını durdurmak için kurulan baraj yıkıldı, Dolar, Euro ve altında yükseliş hız kesmeden devam ediyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türk Lirası'ndaki değer kaybını durdurabilmek için iktidarın kur korumalı mevduat hesapları adımı başta olmak üzere kurduğu "baraj" yıkıldı. Uzun süredir 14,5 - 15 TL aralığında işlem gören dolar/TL kuru önceki gün 20 Aralık'tan bu yana ilk kez 15 TL seviyesini görmüştü. Dolar başta olmak üzere, piyasalarda Türk Lirası karşısındaki yükseliş hız kesmeden sürüyor.

Analistler, jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerinin devam etmesinin küresel ekonomik büyümeye zarar vereceği endişelerinin arttığını, bu durumun küresel çapta dolar talebinin güçlü kalmasını sağladığını söyledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,21 ile Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 3,06 seviyesinde dengelendi. Küresel ölçekte riskten kaçış pozisyonları ile dolar talebinin arttığına dikkati çeken analistler, yurt içinde altın fiyatlarının da dolardaki harekete paralel seyrettiğini söyledi.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar: Dolar 15,32 TL'den,

Euro: Euro 16,19 TL'den,

Sterlin: Sterlin ise 18,94 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.838 dolar'dan

Gram altın 904/905 TL,

Çeyrek altın 1.455/1.456 TL,

Cumhuriyet altını 5.991/5.992 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,60 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 31 bin 758, Ethereum 2 bin 396 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Akaryakıt fiyatları

Brent petrolde piyasalar yeni haftaya G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ambargo kararı ve Suudi Arabistan'ın Asya hamlesiyle başladı. ABD ham petrolü dalgalı bir açılışın ardından 110 dolar civarına otururken, Brent petrol de 112 dolara geldi.

Sektör temsilcileri "Petrol fiyatının düşmemesi halinde benzin ve motorine peş peşe zamlar yapılacaktır. Araç sahiplerinin büyük çoğunluğu depoyu fullemekte zorlanacaktır" yorumunu yaptı.