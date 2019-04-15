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  3. 15 Nisan 2019 15:45

Bariyere saplandı uçuruma düşmekten kurtuldu

Karaman'da kontrolden çıkan otomobil, demir bariyerlere saplanarak uçuruma düşmekten kurtuldu.

Bariyere saplandı uçuruma düşmekten kurtuldu
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Karaman'ın Ermenek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, demir bariyerlere çarparak durdu. Omuz ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan sürücü hastanede tedaviye alınırken, otomobilin uçuruma yuvarlanmaktan kurtulduğu görüldü.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ermenek- Güneyyurt yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Ersin Koz yönetimindeki 06 GYM 04 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere saplandı. Kazada, omzunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan sürücü ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir bariyere saplanan otomobilin, yaklaşık 800 metrelik uçuruma yuvarlanmaktan kurtulduğu ortaya çıktı.

DHA

bariyer , otomobil , uçurum
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