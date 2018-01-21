Başbakan Yıldırım: Saat 11:05 itibariyle kara operasyonu başladı

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalar yaptı. İstanbul'da medya temsilcileri ile bir araya gelen Yıldırım, harekatın gerekçesinin Türkiye'nin güvenliği olduğunu anlattı, Kilis'e düşen roketleri hatırlattı. Yıldırım, harekatın 4 safhada yapılacağını da belirtti. Harekat başlamadan önce diplomatik bütün görüşmeler yapıldığını aktaran Yıldırım, ABD'den an itibariyle muhalif bir tutum olmadığını, İran'ın harekata karşı çıkmadığını ancak bazı endişelerini belirttiğini söyledi. Yıldırım, Rusya ve İran üzerinde Suriye rejimine de bilgi verildiğini ekledi. Afrin'de 8-10 bin civarında bir terörist varlığı olduğunu anlatan Başbakan, bölgenin yerleşik tüm terör örgütlerinden temizleneceğini, bu konuda kararlılığın tam olduğunu anlattı. Harekatın Münbiç'le devam edip etmeyeceği konusunda yorum yapmayan Başbakan, "ABD'nin bir sözü var, bu sözün yerine getirilmesini bekliyoruz" dedi.

"SAAT 11.05'TE GÜLBABA MEVKİİNDEN GİRİŞ YAPILDI"



Kara birliklerinin saat 11.05 itibariyle Gülbaba mevkiinden sınır ötesine giriş yaptığını duyuran Başbakan, 30 kilometre derinlikte güvenli bir alan oluşturulacağını da ifade etti. Yıldırım, Hareket Soçi ve Astana sürecini etkilemeyeceğini de belirtti.