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Bayram öncesi şehirler arası otobüslerde bir devrin sonu!

Bayram öncesi şehirler arası otobüslerde bir devrin sonu!

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zammın ardından, bazı şehirler arası otobüs firmaları rezervasyon sistemine son verdi.

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zam, şehirler arası otobüs seyahat hizmeti sunan firmaları da etkiledi. 

Şehirler arası seyahat hizmeti sunan bazı firmalar, yaşanan bu artış sonrasında rezervasyon sistemine son verdi. Güncel akaryakıt fiyatları üzerinden anlık olarak bilet fiyatı belirleyen firmalar, akaryakıttaki ÖTV'nin kaldırılmasını talep ediyor. 

Konuyla ilgili Haber Global'e açıklamalarda bulunan Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Rakamların ne olacağını hiç kimse bilemiyor. Fiyat belirlemede sıkıntı yaşıyoruz. O gün ne olacağını bilmedikleri için otobüs firmaları rezervasyon yapmıyor.Otoyol ve köprü ücretleri alınmasın. Akaryakıtta vergi iadesi yapsınlar. Yoksa sürdürülemez. Rahatlatın bu sektörü" diye konuştu. 

Etiketler şehirler arası otobüs yolcu otobüsü otobüs biletleri
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