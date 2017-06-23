Bayram tatili trafiği erken başladı

İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle şehir dışına çıkmak isteyenler trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu. Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti yoğunluğu şimdiden başladı.

Ramazan Bayramı nedeniyle erkenden yola çıkan sürücüler trafiğin oluşmasına neden oldu. Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine trafik yoğunluğu kendini hissettirmeye başladı. Tatil için İstanbul'da kalan vatandaşlar, "İnşallah giderler. Trafik rahatlar" dedi. Yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.





BOLU DAĞI KİLİT

Arife günü yoğun trafiğe yakalanmak istemeyen tatilciler, haftanın son günü izin alarak yola çıktı. Bayramı memleketlerinde geçirmek isteyen tatilciler, TEM yolunun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli girişinde ve viyadüklerde yoğunluğa yol açtı. Tünelden önceki rampada ağır tonajlı araçların yavaşlaması ve tünelde hız sınırının 70 kilometre olması nedeniyle bu bölgede oluşan yoğunluk tünel çıkışına kadar devam etti. Tünel girişi ve öncesindeki rampa ile viyadüklerde görülen yoğunluğun dışında sürücüler TEM'in Düzce ve Bolu kesiminde sorunsuz Ankara yönüne yollarına devam etti. Güzegahta önlemlerini artıran trafik ekipleri, sürücüleri yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.