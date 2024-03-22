Belediye Başkanına taciz suçlaması, görüntüler ortaya çıktı

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday olan Mardin Yeşilli ilçesi Belediye Başkanı Hayrettin Demir'in başkanlık makamında genç bir belediye çalışanıyla olan görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Demir görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu doğrulayıp genç kadın ile arasında "baba - kız ilişkisi" olduğunu söylerken, genç kadının bir başka belediyede görevlendirildiği öğrenildi.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde halihazırda belediye başkanı olarak görevde bulunan ve 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde AK Parti'den yeniden aday gösterilen Hayrettin Demir'e ait olan görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

HalkTV'den Mustafa Balcı'nın haberine göre 2023 yılına ait olan ve belediye başkanının makam odasında çekildiği anlaşılan görüntülerde, 57 yaşında ve 7 çocuk babası olan Demir'in, belediye personeli olarak görev yapan 25 yaşındaki G.Y.'yi taciz ettiği iddia edildi.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrasında bir açıklama yapan Demir, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul ederken, hareketlerinin taciz olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti.

G.Y. ile arasında baba-kız ilişkisi olduğunu belirten Demir, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından G.Y.'nin başka bir belediyede görevlendirilmesini ise "normal bir prosedür" olarak değerlendirdi.

HalkTV