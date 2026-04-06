Benzin ve motorine beklenen tarihi zam iptal edildi!
Orta Doğu'da tırmanan gerilim sonrası zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yapılması beklenen zam iptal edildi. Benzine 57 kuruş, motorine ise 7,67 lira zam yapılacaktı.
Dünya genelinde derinleşen enerji krizi, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını vurdu. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonrası tırmanışa geçen petrol fiyatları, yerel piyasada tarihi bir zam dalgasına neden oldu.
Zam İptal Edildi
Bu gece yarısından sonra ( 7 Nisan Salı itibariyle ) motorinin litresine 7,67 lira, benzinin litresine ise 57 kuruş zam gelmesi bekleniyordu. Ancak, Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgiye göre akaryakıtta beklenen zamlar yürürlüğe girmeyecek.
Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜPRAŞ, gece yarısı yapılacak zamla ilgili fiyat listesini, dağıtım şirketlerine gönderdi. Listede, motorin ve benzin zammı yok." ifadelerini kullandı.
''İkinci bir liste söz konusu olabilir mi?" sorusuna sektör temsilcilerinin verdiği yanıtı paylaşan Aydilek, ''Bugüne dek tek listede zamlar bildirildi'' dedi.
Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, gerçekleşmesi beklenen zam ya rafineriye yüklenecek ya da vergiden düşürülecek.
Brent Petrol 70 Doları Unuttu
Savaş öncesi 70 dolar bandında seyreden Brent petrolün varil fiyatı, operasyon haberleriyle birlikte adeta kontrolden çıktı.
Arz endişelerinin körüklediği bu yükseliş, Türkiye’deki pompa fiyatlarına "rekor zam" olarak yansımaya başladı.
2025 yılı fiyatları artık hayal!
Uzmanlar, petrol fiyatlarının 100 doların altına sarkması durumunda ufak indirim dalgalarının gelebileceğini belirtse de, bölgedeki askeri gerilim tamamen bitmeden fiyatların 2025 yılındaki 50-55 TL bandına dönmesini imkansız görüyor.
Mevcut tablo, ulaşım ve gıda başta olmak üzere tüm kalemlerde yeni bir enflasyon dalgasının habercisi niteliğinde.
İşte 6 Nisan Pazartesi günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|LPG
|ISTANBUL (AVRUPA)
|62.60 TL
|77.47 TL
|34.99 TL
|ISTANBUL (ANADOLU)
|62.45 TL
|77.32 TL
|34.39 TL
|ANKARA
|63.57 TL
|78.60 TL
|34.87 TL
|IZMIR
|63.85 TL
|78.87 TL
|34.79 TL
|ADANA
|64.41 TL
|79.44 TL
|35.31 TL
|ADIYAMAN
|64.74 TL
|79.78 TL
|35.44 TL
|AFYON
|64.67 TL
|79.79 TL
|34.84 TL
|AGRI
|65.12 TL
|80.14 TL
|36.09 TL
|AKSARAY
|64.48 TL
|79.51 TL
|34.71 TL
|AMASYA
|64.16 TL
|79.17 TL
|35.49 TL
|ANTALYA
|64.80 TL
|79.92 TL
|35.04 TL
|ARDAHAN
|64.63 TL
|79.65 TL
|35.79 TL
|ARTVIN
|64.44 TL
|79.46 TL
|36.34 TL
|AYDIN
|64.08 TL
|79.10 TL
|34.94 TL
|BALIKESIR
|64.15 TL
|79.17 TL
|34.49 TL
|BARTIN
|63.88 TL
|78.70 TL
|34.55 TL
|BATMAN
|65.04 TL
|80.17 TL
|35.44 TL
|BAYBURT
|64.34 TL
|79.36 TL
|35.69 TL
|BILECIK
|63.53 TL
|78.35 TL
|34.39 TL
|BINGOL
|65.16 TL
|80.29 TL
|35.69 TL
|BITLIS
|65.16 TL
|80.29 TL
|35.51 TL
|BOLU
|63.64 TL
|78.45 TL
|34.70 TL
|BURDUR
|64.62 TL
|79.74 TL
|34.99 TL
|BURSA
|63.65 TL
|78.47 TL
|34.39 TL
|CANAKKALE
|64.20 TL
|79.22 TL
|34.59 TL
|CANKIRI
|63.99 TL
|79.01 TL
|35.10 TL
|CORUM
|64.16 TL
|79.18 TL
|35.04 TL
|DENIZLI
|64.33 TL
|79.35 TL
|34.69 TL
|DIYARBAKIR
|65.05 TL
|80.18 TL
|35.56 TL
|DUZCE
|63.48 TL
|78.30 TL
|34.55 TL
|EDIRNE
|63.70 TL
|78.74 TL
|35.09 TL
|ELAZIG
|65.16 TL
|80.29 TL
|35.31 TL
|ERZINCAN
|64.58 TL
|79.60 TL
|35.69 TL
|ERZURUM
|64.63 TL
|79.65 TL
|35.49 TL
|ESKISEHIR
|63.85 TL
|78.67 TL
|34.49 TL
|GAZIANTEP
|64.53 TL
|79.57 TL
|35.01 TL
|GIRESUN
|64.38 TL
|79.40 TL
|35.49 TL
|GUMUSHANE
|64.34 TL
|79.36 TL
|35.59 TL
|HAKKARI
|65.20 TL
|80.33 TL
|36.17 TL
|HATAY
|64.26 TL
|79.30 TL
|35.11 TL
|IGDIR
|65.13 TL
|80.15 TL
|36.09 TL
|ISPARTA
|64.66 TL
|79.78 TL
|34.94 TL
|KAHRAMANMARAS
|64.54 TL
|79.58 TL
|35.14 TL
|KARABUK
|63.90 TL
|78.72 TL
|34.55 TL
|KARAMAN
|64.47 TL
|79.50 TL
|35.41 TL
|KARS
|64.64 TL
|79.66 TL
|35.89 TL
|KASTAMONU
|64.26 TL
|79.28 TL
|35.55 TL
|KAYSERI
|64.57 TL
|79.60 TL
|34.81 TL
|KILIS
|64.28 TL
|79.32 TL
|35.31 TL
|KIRIKKALE
|63.87 TL
|78.89 TL
|34.72 TL
|KIRKLARELI
|63.69 TL
|78.73 TL
|34.99 TL
|KIRSEHIR
|63.93 TL
|78.95 TL
|34.82 TL
|KOCAELI
|63.02 TL
|77.84 TL
|34.19 TL
|KONYA
|64.58 TL
|79.76 TL
|34.91 TL
|KUTAHYA
|64.50 TL
|79.36 TL
|34.94 TL
|MALATYA
|64.75 TL
|79.79 TL
|35.47 TL
|MANISA
|63.93 TL
|78.95 TL
|34.84 TL
|MARDIN
|65.08 TL
|80.21 TL
|35.44 TL
|MERSIN
|64.40 TL
|79.43 TL
|35.61 TL
|MUGLA
|64.34 TL
|79.36 TL
|34.84 TL
|MUS
|65.16 TL
|80.29 TL
|35.78 TL
|NEVSEHIR
|64.47 TL
|79.50 TL
|34.91 TL
|NIGDE
|64.42 TL
|79.45 TL
|34.71 TL
|ORDU
|64.17 TL
|79.18 TL
|35.09 TL
|OSMANIYE
|64.27 TL
|79.31 TL
|35.44 TL
|RIZE
|64.32 TL
|79.34 TL
|35.59 TL
|SAKARYA
|63.32 TL
|78.14 TL
|34.29 TL
|SAMSUN
|64.15 TL
|79.16 TL
|35.09 TL
|SANLIURFA
|64.73 TL
|79.77 TL
|35.46 TL
|SIIRT
|65.07 TL
|80.20 TL
|35.64 TL
|SINOP
|64.21 TL
|79.22 TL
|35.59 TL
|SIRNAK
|65.16 TL
|80.29 TL
|35.75 TL
|SIVAS
|64.57 TL
|79.59 TL
|35.39 TL
|TEKIRDAG
|63.28 TL
|78.32 TL
|34.79 TL
|TOKAT
|64.22 TL
|79.23 TL
|35.59 TL
|TRABZON
|64.31 TL
|79.33 TL
|35.19 TL
|TUNCELI
|65.16 TL
|80.29 TL
|36.01 TL
|USAK
|64.34 TL
|79.36 TL
|34.95 TL
|VAN
|65.14 TL
|80.19 TL
|35.41 TL
|YALOVA
|63.33 TL
|78.15 TL
|34.29 TL
|YOZGAT
|64.25 TL
|79.27 TL
|35.02 TL
|ZONGULDAK
|63.84 TL
|78.66 TL
|34.95 TL
Haber3.com Haber Merkezi
