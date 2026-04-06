  Benzin ve motorine beklenen tarihi zam iptal edildi!

Güncelleme:

Orta Doğu'da tırmanan gerilim sonrası zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yapılması beklenen zam iptal edildi. Benzine 57 kuruş, motorine ise 7,67 lira zam yapılacaktı.

Dünya genelinde derinleşen enerji krizi, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını vurdu. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonrası tırmanışa geçen petrol fiyatları, yerel piyasada tarihi bir zam dalgasına neden oldu.

Bu gece yarısından sonra ( 7 Nisan Salı itibariyle ) motorinin litresine 7,67 lira, benzinin litresine ise 57 kuruş zam gelmesi bekleniyordu. Ancak, Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgiye göre akaryakıtta beklenen zamlar yürürlüğe girmeyecek.

Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜPRAŞ, gece yarısı yapılacak zamla ilgili fiyat listesini, dağıtım şirketlerine gönderdi. Listede, motorin ve benzin zammı yok." ifadelerini kullandı.

''İkinci bir liste söz konusu olabilir mi?" sorusuna sektör temsilcilerinin verdiği yanıtı paylaşan Aydilek, ''Bugüne dek tek listede zamlar bildirildi'' dedi.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, gerçekleşmesi beklenen zam ya rafineriye yüklenecek ya da vergiden düşürülecek. 

Brent Petrol 70 Doları Unuttu

Savaş öncesi 70 dolar bandında seyreden Brent petrolün varil fiyatı, operasyon haberleriyle birlikte adeta kontrolden çıktı.

Arz endişelerinin körüklediği bu yükseliş, Türkiye’deki pompa fiyatlarına "rekor zam" olarak yansımaya başladı.

2025 yılı fiyatları artık hayal!

Uzmanlar, petrol fiyatlarının 100 doların altına sarkması durumunda ufak indirim dalgalarının gelebileceğini belirtse de, bölgedeki askeri gerilim tamamen bitmeden fiyatların 2025 yılındaki 50-55 TL bandına dönmesini imkansız görüyor.

Mevcut tablo, ulaşım ve gıda başta olmak üzere tüm kalemlerde yeni bir enflasyon dalgasının habercisi niteliğinde.

İşte 6 Nisan Pazartesi günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG
ISTANBUL (AVRUPA) 62.60 TL 77.47 TL 34.99 TL
ISTANBUL (ANADOLU) 62.45 TL 77.32 TL 34.39 TL
ANKARA 63.57 TL 78.60 TL 34.87 TL
IZMIR 63.85 TL 78.87 TL 34.79 TL
ADANA 64.41 TL 79.44 TL 35.31 TL
ADIYAMAN 64.74 TL 79.78 TL 35.44 TL
AFYON 64.67 TL 79.79 TL 34.84 TL
AGRI 65.12 TL 80.14 TL 36.09 TL
AKSARAY 64.48 TL 79.51 TL 34.71 TL
AMASYA 64.16 TL 79.17 TL 35.49 TL
ANTALYA 64.80 TL 79.92 TL 35.04 TL
ARDAHAN 64.63 TL 79.65 TL 35.79 TL
ARTVIN 64.44 TL 79.46 TL 36.34 TL
AYDIN 64.08 TL 79.10 TL 34.94 TL
BALIKESIR 64.15 TL 79.17 TL 34.49 TL
BARTIN 63.88 TL 78.70 TL 34.55 TL
BATMAN 65.04 TL 80.17 TL 35.44 TL
BAYBURT 64.34 TL 79.36 TL 35.69 TL
BILECIK 63.53 TL 78.35 TL 34.39 TL
BINGOL 65.16 TL 80.29 TL 35.69 TL
BITLIS 65.16 TL 80.29 TL 35.51 TL
BOLU 63.64 TL 78.45 TL 34.70 TL
BURDUR 64.62 TL 79.74 TL 34.99 TL
BURSA 63.65 TL 78.47 TL 34.39 TL
CANAKKALE 64.20 TL 79.22 TL 34.59 TL
CANKIRI 63.99 TL 79.01 TL 35.10 TL
CORUM 64.16 TL 79.18 TL 35.04 TL
DENIZLI 64.33 TL 79.35 TL 34.69 TL
DIYARBAKIR 65.05 TL 80.18 TL 35.56 TL
DUZCE 63.48 TL 78.30 TL 34.55 TL
EDIRNE 63.70 TL 78.74 TL 35.09 TL
ELAZIG 65.16 TL 80.29 TL 35.31 TL
ERZINCAN 64.58 TL 79.60 TL 35.69 TL
ERZURUM 64.63 TL 79.65 TL 35.49 TL
ESKISEHIR 63.85 TL 78.67 TL 34.49 TL
GAZIANTEP 64.53 TL 79.57 TL 35.01 TL
GIRESUN 64.38 TL 79.40 TL 35.49 TL
GUMUSHANE 64.34 TL 79.36 TL 35.59 TL
HAKKARI 65.20 TL 80.33 TL 36.17 TL
HATAY 64.26 TL 79.30 TL 35.11 TL
IGDIR 65.13 TL 80.15 TL 36.09 TL
ISPARTA 64.66 TL 79.78 TL 34.94 TL
KAHRAMANMARAS 64.54 TL 79.58 TL 35.14 TL
KARABUK 63.90 TL 78.72 TL 34.55 TL
KARAMAN 64.47 TL 79.50 TL 35.41 TL
KARS 64.64 TL 79.66 TL 35.89 TL
KASTAMONU 64.26 TL 79.28 TL 35.55 TL
KAYSERI 64.57 TL 79.60 TL 34.81 TL
KILIS 64.28 TL 79.32 TL 35.31 TL
KIRIKKALE 63.87 TL 78.89 TL 34.72 TL
KIRKLARELI 63.69 TL 78.73 TL 34.99 TL
KIRSEHIR 63.93 TL 78.95 TL 34.82 TL
KOCAELI 63.02 TL 77.84 TL 34.19 TL
KONYA 64.58 TL 79.76 TL 34.91 TL
KUTAHYA 64.50 TL 79.36 TL 34.94 TL
MALATYA 64.75 TL 79.79 TL 35.47 TL
MANISA 63.93 TL 78.95 TL 34.84 TL
MARDIN 65.08 TL 80.21 TL 35.44 TL
MERSIN 64.40 TL 79.43 TL 35.61 TL
MUGLA 64.34 TL 79.36 TL 34.84 TL
MUS 65.16 TL 80.29 TL 35.78 TL
NEVSEHIR 64.47 TL 79.50 TL 34.91 TL
NIGDE 64.42 TL 79.45 TL 34.71 TL
ORDU 64.17 TL 79.18 TL 35.09 TL
OSMANIYE 64.27 TL 79.31 TL 35.44 TL
RIZE 64.32 TL 79.34 TL 35.59 TL
SAKARYA 63.32 TL 78.14 TL 34.29 TL
SAMSUN 64.15 TL 79.16 TL 35.09 TL
SANLIURFA 64.73 TL 79.77 TL 35.46 TL
SIIRT 65.07 TL 80.20 TL 35.64 TL
SINOP 64.21 TL 79.22 TL 35.59 TL
SIRNAK 65.16 TL 80.29 TL 35.75 TL
SIVAS 64.57 TL 79.59 TL 35.39 TL
TEKIRDAG 63.28 TL 78.32 TL 34.79 TL
TOKAT 64.22 TL 79.23 TL 35.59 TL
TRABZON 64.31 TL 79.33 TL 35.19 TL
TUNCELI 65.16 TL 80.29 TL 36.01 TL
USAK 64.34 TL 79.36 TL 34.95 TL
VAN 65.14 TL 80.19 TL 35.41 TL
YALOVA 63.33 TL 78.15 TL 34.29 TL
YOZGAT 64.25 TL 79.27 TL 35.02 TL
ZONGULDAK 63.84 TL 78.66 TL 34.95 TL

Haber3.com Haber Merkezi

