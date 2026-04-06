Adana'da vahşet! Genç kadını katledip, baraj gölüne atmışlar!

Adana'da 9 gündür aranan genç kadının cansız bedeni Kürebeli Barajı'na fotoğraf çektirmeye giden vatandaşlar tarafından su yüzeyinde bulundu. Tufanbeyli ilçesinde bir birahanede garson olarak çalıştığı belirtilen kadının vücudunda 8 bıçak darbesi tespit edildi.

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 9 gün önce kaybolan 24 yaşındaki kadın, Kürebeli Barajı’nda ölü olarak bulundu. Genç kadının 8 yerinden bıçaklandıktan sonra baraja atıldığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, baraja fotoğraf çektirmeye giden vatandaşlar su yüzeyinde bir kadın cesedi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, kimliği belirsiz kadının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ve ardından baraja atıldığı belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatan jandarma ekipleri, kısa sürede cesedin Tufanbeyli ilçesinde pavyonda çalışan 24 yaşındaki B.A.’e ait olduğunu tespit etti. Erzincan'dan, Tufanbeyli'ye geldiği belirtilen B.A.'nın ilçede bir birahanede garson olarak çalıştığı ve 1 çocuk annesi olduğu bildirildi.

Genç kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

8 bıçak darbesiyle öldürülmüş

Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside vücudunda 8 bıçak yarası saptanan A.’nın, bir hafta önce öldürüldüğü üzerinde duruluyor. A.’nın cesedi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cinayet şüphelisi ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İHA/DHA

Etiketler adana Tufanbeyli kadın cinayeti Kürebeli Barajı kadın pavyon kayıp kadın Jandarma
