Bilal Erdoğan’la AK Partili Varank’ın ''ıstakoz'' sohbeti kamerada: ''Bokunu çıkardılar''

AK Partili Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın AK Parti'deki "ıstakoz krizi" ile ilgili yazışmaları kameralara yakalandı. Bilal Erdoğan’ın “B.kunu çıkardılar ama” diye yanıt verdiği, Varank’ın da ıstakoz emojisi attığı görüldü.

AK Parti'deki "ıstakoz" krizi büyüyor. Monaco’daki lüks yat kulübünde ıstakoz yiyip sosyal medyadan paylaşan ve partisi dahil birçok kesimden tepki alan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı dün Meclis’te neşeli pozlar verdi. Etrafa gülücükler saçtığı görülen Bursalı’nın Erdoğan’dan da özür dilediği iddia edilmişti. Bursalı’nın bir haberine ilişkin konuşan AK Partili Mustafa Varank ve Bilal Erdoğan’ın yazışmaları Now Haber kameraları tarafından görüntülendi. Gruba atılan Şebnem Bursalı’nın TBMM’deki neşeli anlarına ilişkin habere Bilal Erdoğan’ın “B.kunu çıkardılar ama” mesajı attığı görüldü. Mustafa Varank ise buna ıstakoz emojisi ile yanıt verdi.