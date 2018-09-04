Binlercesi öldü... Vatandaş tedirgin !

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Hasanpaşa deresinde dün akşamdan beri binlerce balık öldü. Vatandaşları tedirgin eden balık katliamının sebebi araştırılıyor.

Hasanpaşa Mahallesi’nden geçen derede yaşanan balık ölümleri köylüleri isyan ettirdi. Dün akşam saatlerinde başlayan balık ölümleri sabaha kadar devam etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetkililerin gelerek sudan numune alıp inceleme başlattıkları öğrenildi. Hasanpaşa Mahalle Muhtarı Suat Karakaya, “Dün akşam saatlerinde haber geldi. Balıkların öldüğünü duyduk. Hemen dere kenarına geldik. Derya gibi ölü balıklar gidiyor. Zehirlendiler mi ne oldular şu an bilmiyoruz. Katliam gibi bir tablo ile karşılaştık. Bende hemen ilgili mercilere haber verdim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan geldiler. Sudan numune aldılar. Şu an yetkililer suyun neden kirlendiğini araştırıyor. Buradan tarlalar da sulanıyor. Küçük ve büyükbaş hayvanlar da su içiyor” dedi.

Mahalle sakinlerinden bir vatandaş ise, akşam başlayan balık ölümlerinin sabaha kadar devam ettiğini dile getirerek, “Sabah geldik, yine aynı manzara. Bu sefer kuşlar balıklara üşüşmüştü. Burası tamamen ölü balıklarla doluydu. Görüyorsunuz, hâlâ zehir akıyor. Biz bu meselenin araştırılmasını istiyoruz. Muhtarımız gerekli mercilere haber verdi. Biz ilgilenilmesini istiyoruz. Başka hayvanlar telef olmasın. Yarın, öbür gün koyunlar, büyükbaş hayvanlar buradan su içebilir. Köydeki vatandaşlar hayvanını otlaması için buraya getiriyor, hayvanlar buradan su içiyor. Bu balıkların başına gelen her şeyin başına gelebilir. Akşamdan beri balıklar, yılanlar ölüyor. Şu an ölü balıkları kuşlar yiyor” diye konuştu.

Bir diğer vatandaş ise ölen hayvanlara çok üzüldüklerini ifade ederek, “Bu hayvanlara yazık, günah. Balıkları kargalar yiyor. Her şey zehirlenecek. Akşamdan beri burada binlerce balık öldü. Daha önce böyle bir şey yaşanmamıştı. Biz de yeni fark ettik. Bu suyun kaynağı Mezitler’den, Hamamlı tarafından geliyor. Yukarıda tavukhaneler var oradan geliyor olabilir. Zehir tankeri yıkanmış olabilir. Tam olarak bilemiyoruz. Doğa katliamı yapmışlar” ifadelerini kullandı.