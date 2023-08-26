Bir acı haber daha! Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin daha şehit olduğunu duyurdu. Böylece şehit sayısı 2'ye yükseldi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan P. Söz. Er Erkan Selçuk tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:



Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 25 Ağustos 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Söz. Er Erkan Selçuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

MUŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk’un şehit olduğu haberini, Muş'un Hasköy ilçesi Sunay Mahallesi’nde yaşayan ailesine yetkililer verdi. Acı haberi alan annesi Gülsen ve babası Ahmet Selçuk ile diğer yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Gülsen Selçuk, Kürtçe ağıtlar yakarak, terör örgütünü lanetleyip, "Elleri, ayakları kırılsın" dedi. Türk bayrağı asılan şehit evine, yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulunmaya başladı.

Çiftin 8 çocuğundan 4’üncüsü ve bekar olan Erkan Selçuk'un vatani görevinin ardından sözleşmeli er olduğu bildirildi. Şehit Selçuk’un görevinde henüz bir yılını doldurmadığı ifade edildi. Şehit Selçuk’un ağabeyi İzzet Selçuk'un da Varto ilçesinde jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı belirtildi.

Hasköy Kaymakamlığı’ndan da şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk için taziye mesajı paylaşıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 26 Ağustos 2023 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş Taner TORUN, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.'' denildi.