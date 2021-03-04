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Bir Bakan daha koronavirüse yakalandı!

Bir Bakan daha koronavirüse yakalandı!

Kabinedeki koronavirüs vakaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu, eşi ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını, genel durumunun ise iyi olduğunu belirtti. Kasapoğlu, "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler Mehmet Muharrem Kasapoğlu koronavirüs kabine bakanlık pozitif
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