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  3. 23 Ekim 2020 08:38

Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

Adana'nın Çukurova ilçe Belediye Başkanı Soner Çetin, korona virüsüne yakalandı. Sosyal medya hesabından tweet atan Çetin, testinin pozitif çıktığını açıklayarak evde izole olacağını belirtti.

Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
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Çetin yaptığı paylaşımda, ”Değerli hemşehrilerim, Covid-19 salgınının ilk görüldüğü günden bu yana aralıksız çalışmalara ve hemşehrilerimizle görüşmelerime devam ettim. Riskin olduğunu ve günün birinde bunu yaşayacağımı biliyordum. Biraz önce Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim.

Çok güçlüyüm ve genel sağlık durumum iyi. Bir süre çalışmalarıma evden devam edeceğim. Son 5 gün içerisinde benimle temasta bulunanlardan test yaptırmalarını önemle rica ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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