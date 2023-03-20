Bir cemaat daha Erdoğan'ı destekleme kararı aldı

Risale-i Nur camiasında Meşveretçiler olarak anılan grup önümüzdeki seçim için AK Parti’ye ve Erdoğan’a destek açıklaması yaptı.

“Risale-i Nur Meşveret Cemaati” imzasıyla yapılan duyuruda, Said Nursi’nin en büyük arzusu olan Ayasofya’nın ibadete açılması ve Risale-i Nur eserlerinin devlet tarafından yayınlanması sebebiyle Erdoğan’ın desteklenmesi gerektiği savunuldu.

Bu hizmetlerin “Hiçbir maddiyatla ölçülemeyecek kadar değerli olduğu” vurgulanan açıklamada AK Parti’nin “aynı zamanda memleketimizi maddeten terakkide de en büyük ecnebi devletleri geride bırakacak icatlar ve icraatlar ile ileri seviyelere taşıdığı” ileri sürüldü.

Meşveret grubunun lideri Hüsnü Bayram 2021 yılında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Hüsnü Bayram, iktidara verdiği destekle bilinen ve bu konudaki keskin tavırları zaman diğer Nurcu grupların tepkisini çeken bir isimdi.

Menzil tarikatına bağlı Beşir Derneği, GENÇKON, Semerkand Vakfı ve TUMSİAD tarafından yayınlanan ortak açıklamada, Cumhur İttifakı’na destek verileceği ifade edilmişti.

AÇIKLAMAYA PEK ÇOK ÇEVREDEN TEPKİ GELDİ

Grup tarafından yayımlanan seçim desteği açıklaması da tepkilere yol açtı. Sosyal medyada açıklamayı eleştiren çok sayıda paylaşım yapıldı. Belirli bir siyasi harekete yönelik desteğin ülkenin geniş bir kesimini karşısına almak anlamına geleceği savunulan paylaşımlarda bunun Risale-i Nur’un prensiplerine aykırı olduğu savunuldu. “Bu destek açıklaması o metni kaleme alan kişiyi bağlar, bütün Nur talebelerini, hatta Meşveret Grubunu bile bağlamaz” tepkisi dile getirildi.