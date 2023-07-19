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Bir ilde ekmeğe zam!

Bir ilde ekmeğe zam!
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ekmek, gramajı düşürülerek, zamlı bir şekilde satışa sunulacak.

Zonguldak Ereğli ilçesinde 200 gram 5 TL, 400 gramı da 10 TL’den satılan ekmeğin gramajı düşürülerek fiyatı yükseltilecek. Fırıncıların zam talebi üzerine toplanan Zonguldak Esnaf Odaları Birliği, yapılan görüşmeler neticesinde, Kdz. Ereğli’de 270 gram ekmeğin 10 liradan satılmasını karara bağladı. Böylelikle daha önce 10 TL’den satılan 400 gram ekmekte, 130 gram azalma olacak.

Alınan kararlar Cumartesi gününden itibaren uygulanacağı öğrenildi.

Etiketler zam ekmek zonguldak
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