Birçok ilde konserler ve etkinlikler iptal edildi

Mersin ve Giresun başta olmak üzere birçok ilde, Şırnak'ta dün yaşanan acı olaydan dolayı etkinlikler iptal edildi.



Mersin'de, Şırnak'taki helikopter kazasında 13 güvenlik görevlisinin şehit olması ve Mersinli uzman çavuş Mustafa Sarı’nın Diyarbakır’ın Lice ilçesinde teröristlerce şehit edilmesi nedeniyle Ramazan eğlenceleri iptal edilirken, festival ileri bir tarihe ertelendi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bu yıl 4’ncüsü gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri kapsamında Atatürk Parkı ve Amfi Tiyatrodaki konserler 2 günlüğüne iptal edilirken, konserlerin yerine ilahi programların yer alacağı ifade edildi.



Mezitli Belediyesi'nce 3-4 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan 8. Soli Güneş Festivali de şehitler dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendi. Belediye başkanları konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, şehitlere başsağlığı dileklerinde bulundu.

GİRESUN

Giresun Belediyesi, Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba Beldesi’nden birlikleri denetlemek amacıyla kalkan ve kalktıktan 3 dakika sonra kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 13 asker için Ramazan etkinliklerindeki müzik ve eğlenceleri bir hafta boyunca kaldırdı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen kazadan sonra yerel sanatçıların verdiği konser iptal edilirken, bugün ise Belediye Başkanı Kerim Aksu’nun talimatıyla bir hafta boyunca müzik ve eğlencenin iptal edildiği açıklandı.

CİZRE BELEDİYESİ YARIDA KESTİ

Cizre'de Abdurrahman Önül’ün sahne aldığı ilahi dinletisiyle etkinliğin devam ettiği sırada Şırnak’ta helikopterin düştüğü ve 13 askerin şehit olduğu haberinin duyulması üzerine program iptal edildi.

BAKAN GEZİLERİ İPTAL ETTİ

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Şırnak'ta 13 askerin şehit olduğu helikopter kazası nedeniyle Malezya, Singapur ve Afganistan'a yapacağı ziyaretleri iptal etti.



Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Işık, Asya Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Singapur'a gidecekti. 30'a yakın ülkenin savunma bakanlarının katılacağı ve Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik konularının ele alınacağı zirve kapsamında Bakan Işık, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile de bir araya gelecekti.



Zirvenin ardından Işık'ın önce Malezya'ya geçerek temaslarda bulunması, sonrasında Afganistan'daki Türk Görev Kuvvet Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile bir araya gelmesi öngörülüyordu.



Şırnak'ta 13 askerin şehit olduğu helikopter kazası nedeniyle Milli Savunma Bakanı Işık'ın, söz konusu programlarını iptal ettiği bildirildi.



KEÇİÖREN'DE AFGANİSTAN GECESİ İPTAL EDİLDİ



Uluslararası Ramazan Etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği Afganistan Gecesi, Şırnak’ta düşen askeri helikopterde 13 askerin şehit olması ve Afganistan’ın Başkenti Kabil’de meydana gelen terör saldırısında en az 80 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle iptal edildi. Afganistan gecesi yerine şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu.



8. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri kapsamında Keçiören’de düzenlenecek olan Afganistan Gecesi, Şırnak’ta 13 askerin şehit olması ve Afganistan’ın Başkenti Kabil’de meydana gelen terör saldırısında en az 80 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle iptal edildi. Gecede konuşan Başkan Mustafa Ak, 8 yıldır geleneksel hale gelen Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nde “sınırları aşan kardeşliğin” bir örneği olarak Afganistan’ı misafir etmeyi planladıklarını ifade ederek, “Fakat bugün Şırnak’ta düşen helikopterimizde 13 askerimizin şehit olması ve aynı zamanda Afganistan’da gerçekleştiren terör saldırısında kaybettiğimiz insanlarımız nedeniyle programımızı, Büyükelçiliğimiz ile aldığımız ortak bir karar sonucu iptal ettik. Şehitlerimizin ruhları için Kuran-ı Kerim okunup, hep birlikte dua edeceğiz. Helikopter kazasında şehit olan askerlerimizin acılı ailelerine başsağlığı diliyorum, milletimizin başı sağ olsun. Kabil’deki terör saldırısıyla Afganistanlı kardeşlerimiz de yara aldı. Afganistan’ın da başı sağ olsun. Kardeş Afganistan’ın acısı bizim acımızdır. Biz de terörle mücadele ediyoruz. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemiz devam edecek. Bir kez daha Cenab-ı Allah’tan bütün şehitlerimiz için rahmet diliyorum” ifadelerinde bulundu.



Uluslararası Ramazan Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Afganistan Gecesi için Keçiören’e geldiklerini belirterek, Başkan Ak’a teşekkür eden Afganistan Büyükelçisi Amanullah Jayhoon ise, “Türkiye ile dostluğumuza sevgi ve aşk ile bağlıyız. Maalesef bugün acı bir haber aldık. Afganistan’da lanetlediğimiz bir terör saldırısı oldu. 100’ü aşkın kaybımız ve yaralımız var. Bu terör saldırısı kardeşlik, insanlık ve İslam dışıdır. Teröristler alanda savaşmıyorlar, hastanelerimize saldırıp, hastalarımızı, doktorlarımızı, hemşirelerimizi şehit ediyorlar. Camilerimize saldırıp, ibadetlerini gerçekleştiren insanlarımızı şehit ediyorlar. Bugün de böyle bir saldırı gerçekleştirdiler. Teröre karşı mücadelede iş birliği yapmalıyız. Şırnak’ta düşen helikopterde şehit olan kardeşlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. 1921 Dostluk Anlaşmamızda yazıldığı gibi, Türkiye ve Afganistan’ın acısı ve sevinci birdir. Acımızı ve sevincimizi paylaşıyoruz, paylaşmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından gecede, Afganistan’dan gelen konuk sanatçılar bütün şehitlerin ruhları için Kuran-ı Kerim okudular. Ardından Türkler ve Afganlar hep birlikte ellerini havaya kaldırarak şehitler için dua etti. Protokol heyeti daha sonra meydanda kurulan Afganistan Kültür Evi’nin açılışını gerçekleştirdi. Evi ziyaret edenlere Afganistan’ın yöresel yemeklerinden ikram edildi.



Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen programa Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Afganistan Büyükelçisi Amanullah Jayhoon, Keçiören’in kardeş belediyesi olan Azerbaycan Sumgayit Belediye Başkanı Sultan Asadov, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MANAVGAT BELEDİYESİ ŞENLİKLERİ İPTAL ETTİ



Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde askeri helikopterin düşmesi sonucu 13 asker, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde teröristlerle girilen çatışmada da 3 askerin şehit olması nedeniyle Ramazan şenliklerini 3 gün durdurulduğu bildirildi.



Şırnak'ta 13, Diyarbakır'da da 3 vatan evladının şehit olduğu haberlerini üzüntüyle öğrendiklerini belirten Sözen, "Bu cennet vatan için hiçbir şekilde gözlerini kırpmadan ölmeyi göze alan her bir şehidimize Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dilerim. Milletimiz şehitlerini her zaman yüreklerine gömerek ebediyete kadar yaşatmıştır ve ilelebet yaşatmaya devam edecektir. Duyarlı ve yürekli Türk insanı acıda da sevinçte de ortaktır. Türkiye'mizde birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulduğu bu günlerde acımızı, yasımızı paylaşarak bir, beraber olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle mübarek Ramazan ayında her akşam Atatürk Kültür Merkezi önünde devam eden Ramazan şenlikleri programımızın eğlence etkinlikleri kısmını 3 gün süreyle durduruyoruz. Ramazan iftar programlarımızda ise halkımızla lokmamızı paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

BİR İPTAL DE ALANYA'DAN

BORNOVA BELEDİYESİ DE İPTAL ETTİ



Bornova Belediyesi de bu acı olay üzerine Koşukavak Mahallesinde verilecek iftar yemeği sonrasında düzenlenmesi planlanan Ramazan eğlencesini iptal etti.



Bornova Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iftar yemeği sonrasındaki eğlencenin iptal edildiğini ve şehitler için mevlüt okutulacağını duyurdu.