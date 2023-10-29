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BM İsrail'in Gazze saldırılarında ölen çalışanlarının sayısını açıkladı

BM İsrail'in Gazze saldırılarında ölen çalışanlarının sayısını açıkladı
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BM, İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda kaç çalışanının öldürüldüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de 7 Ekimden bu yana hayatını kaybeden Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı sayısını açıkladı.

BM'nin açıkladığı verilere göre, 7 Ekim'den bu yana 59 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti.

UNRWA kuruluşu kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden çalışanlarını anmak için tören düzenlendiğini belirtti:

UNRWA: "Öldürülen arkadaşlarımızın sayısı arttıkça her gün BM ve UNRWA için daha karanlık oluyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'den her saat "tarif edilemez acıların gelmeye devam ettiği" de kaydedildi.

Etiketler bm gazze filistin israil öldürülen bm çalışanı
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