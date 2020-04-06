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  3. 06 Nisan 2020 13:04

Bodrum sahilleri onlara kaldı!

Koronavirüs nedeniyle insanlar evlerine kapanmaya başlayınca doğadaki yaban hayvanları da kentlerde daha çok görülmeye başladı. Kumbahçe sahili açıklarına binlerce ördek akın etti.

Bodrum sahilleri onlara kaldı!
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İnsanların sahilde olmamasını fırsat bilen ördek sürüsünün kıyıya yakın yüzmeleri dikkatlerden kaçmadı. Adeta dans eder gibi dalgaların üzerinde süzülen ördekleri görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlk defa sahile bu kadar yakın bir mesafeden yüzen ördekler Ege’nin mavi sularının tadını doyasıya çıkardı.

‘İnsanoğlu ortalıktan çekilince doğa kendine geliyor’
Bodrumlu turizmci ve amatör fotoğrafçı Orhan Kavala, deniz üzerindeki binlerce ördeği evinden görüntüledi. Çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Orhan Kavala, “İnsanoğlu ortalıktan çekilince doğa kendine geliyor. Doğanın asıl sahipleri bu durumdan pek de memnun görünüyor” ifadesini kullandı.

Ördekler uzun bir süre denizde vakit geçirdikten sonra gözlerden kayboldu.
 
 
 

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Bodrum , Orhan Kavala , Ördek , Kumbahçe
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