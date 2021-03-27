Boğaziçi gözaltılarında 46 öğrenci serbest

Boğaziçi protestolarında LGBTİ bayrağı açtıkları için gözaltına alındıktan sonra dün Çağlayan Adliyesi’ne çıkarılan öğrencilere destek için gösteri yapmak isterken gözaltına alınan 52 öğrenciden 46'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü önünde LGBTİ bayrağı taşıdıkları için gözaltına alınan 12 öğrenci ve onlara destek olmak için Bebek sahilinden kampüse yürümek isteyen 12 kişi gözaltına alınmış daha sonra Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişlerdi.

Destek için Çağlayan Adliyesi önünde toplanan yaklaşık 150 öğrenciden 52’si de burada gözaltına alınmıştı. İstanbul Adliyesi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 24 öğrenci adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. O arkadaşlarına destek için Çağlayan Adliyesi önündeki gösteri sırasında gözaltına alınan öğrencilerden 46'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltı süreleri uzatılan 6 öğrencinin ise savcılık tarafından ifadeleri alınmak üzere Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.