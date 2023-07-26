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Boşanma davaları için bir emsal karar daha

Boşanma davaları için bir emsal karar daha
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Yargıtay'a taşınan boşanma davasında emsal niteliğinde karar çıktı. Kararda "gizlice elde edilen mesajların" delil sayılıp sayılmayacağı konusunda son nokta konulmuş oldu.

Ankara'da yaşayan bir çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Sabah'ta yer alan habere göre B.A., eşinin başka bir kadınla olan yazışmalarını delil olarak mahkemeye sundu. 

Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, sadakatsiz davranan kocayı maddi ve manevi tazminata mahkum etti. 

Yargıtay'a taşınan davada emsal bir karar çıktı. 

Delillerin hukuka uygun olarak temin edilmediğini belirten Yargıtay, iki tarafın da eşit kusurlu olduğuna hükmetti. 

E.A.'nin ödemesi gereken tazminatlar da iptal edildi. 

Sabah

Etiketler boşanma davası sadakatsiz boşanma dava sms mesaj whatsapp mahkeme yargıtay
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