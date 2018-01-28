Burseya Dağı'ndan sonra bir köy daha ele geçirildi

Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı 9'uncu gününde devam ediyor.

Olumsuz hava koşullarının etkisini yitirmesi ile Burseya Dağı'ndaki çatışmalar şiddetlendi.

Gece saatlerinden itibaren TSK'ya bağlı jetler bölgeye bombardıman yaptı, sınır karakollarından yapılan top ve tank atışlarıyla da bölge yoğun ateş altına alındı.

Yoğun bombardımanda terör örgütünün hazırladığı 90 santimetre kalınlığında olduğu belirtilen beton koruganlar, mevziler ve birbirine bağlı beton tüneller de hedef alındı.

BOMBARDIMANIN ARDINDAN TAARRUZ

Bombardımanın ardından ÖSO unsurları ile Türk komandoları saldırıya geçti. Anadolu Ajansı saat 14.27'de stratejik önemdeki Burseya Dağı'nın PKK/PYD'li teröristlerden ele geçirildiğini duyurdu. TSK'dan yapılan açıklamada, teröristlerin bölgeden temizlenmesi faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi. Mehmetçik, YPG'nin kulesine Türk Bayrağı dikti.

Bölgenin en yüksek tepesi olan Burseya Dağı Afrin'e 13 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Mehmetçik Burseya Dağı'na Türk bayrağı dikti (Video)

BİR KÖYDE DAHA KONTROL SAĞLANDI

Kısa bir süre önce bir bölgede daha kontrol sağlandı. Anadolu Ajansı, ele geçirilen Burseya Dağı'nın güneyindeki Kastel Cündo köyünün PYD/PKK'dan temizlendiğini duyurdu.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama şöyle: “Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından, 28 Ocak 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir. Halen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir. Hava harekâtı, taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen harekât, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

TOPLAM 18 NOKTA KURTARILDI

Böylece Zeytin Dalı Harekatı'nın 9'uncu gününde Burseya Dağı ile beraber Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, harekatın önceki günlerinde Bülbül beldesine bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni ele geçirmişti.

ERDOĞAN, "BURSEYA ELE GEÇİRİLMEK ÜZERE" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum İl Kongresi öncesi, vatandaşlara hitap etti. Afrin operasyonuyla ( Zeytin Dalı Harekatı) ilgili konuşan Erdoğan, "Az önce komutan ile görüştüm. 'Sayı kaç oldu' dedim 484. İnşallah biraz sonra Burseya Tepesi'ni de düşüreceğiz' dedi. Bütün bu zor şartlara rağmen Mehmedimiz yürüyor." diye konuştu.

TSK: 484 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, 20 Ocak'tan itibaren toplamda 484 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklama:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekâtı" başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. Harekâta katılan 7 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.