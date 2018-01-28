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  3. 28 Ocak 2018 16:57

Mehmetçik Burseya Dağı'na Türk bayrağı dikti

PKK/PYD'li teröristlerden ele geçirilen Burseya Dağı'na Türk bayrağı dikildi.

Bilgin Pro
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