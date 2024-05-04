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  4. Masaj salonlarına fuhuş operasyonu: İçeriden çıkanlar şoke etti

Masaj salonlarına fuhuş operasyonu: İçeriden çıkanlar şoke etti

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 masaj salonuna yönelik yapılan operasyonlarda 9 kişi tutuklandı.

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