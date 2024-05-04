Anasayfa Video Galeriler Gündem Masaj salonlarına fuhuş operasyonu: İçeriden çıkanlar şoke etti Masaj salonlarına fuhuş operasyonu: İçeriden çıkanlar şoke etti 04 Mayıs 2024 Cumartesi Saat: 15:30 Güncelleme: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 15:30 Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 masaj salonuna yönelik yapılan operasyonlarda 9 kişi tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66362a7214b7e69d0101e9b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nurgül Yeşilçay enflasyon yorumuyla gündeme geldi O Türkiye'nin kimliksiz kadını: 58 yıldır kendisini arıyor Sivas-İstanbul YHT seferleri başladı: İşte bilet ücretleri İstanbul trafiğinde ilginç anlar: Saldırdığı zabıtayı kaputta sürükledi Yüzsüz hırsızların bıraktığı imza ''pes'' dedirtti Deprem bölgesinde katliam: Afrodizyak etkisi var diye katlediyorlar İstanbul'un göbeğinde dehşet: Saldırgan bir kadına yumruk atıp gasp etti Türkiye'de üretiliyor, 85 bin TL'den tüm dünyaya satılıyor İstanbul'un Daltonları yakalandı: 14 zanlı yakalandı