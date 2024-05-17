Anasayfa Video Galeriler Gündem Para çekerken aman dikkat: ATM fareleri yine iş başında Para çekerken aman dikkat: ATM fareleri yine iş başında 17 Mayıs 2024 Cuma Saat: 12:41 İstanbul'un Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde ATM önlerinde yabancı uyruklu kişilere yardımcı olma bahanesiyle yaklaşıp kartlarını çalan 3 şüpheli yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664726320c95fb0fe904eab7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 20 günlük ömrü olan çiçeği görmek için dağda 7 Km yürüdüler Türkiye'nin yeni tehdidi: Kaşıntıyla başlayıp intihara bile yol açabiliyor Çetin Doğan tahliye oldu 24 kişiye mezar olan binanın müteahhitti kendini böyle savundu İnternetteki lüks daire ilanıyla büyük vurgun İstanbul'da metrobüste yangın paniği Havalimanında korku dolu anlar: Uçaktan düştü Kurban derisi, zekat, fitre... Paraları PKK'ya aktarmışlar İstanbul'da restoran alev alev yandı; gözyaşlarıyla izlediler