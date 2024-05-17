Anasayfa Video Galeriler Gündem Korku dolu anlar: Keserli saldırı kameralara yansıdı Korku dolu anlar: Keserli saldırı kameralara yansıdı 17 Mayıs 2024 Cuma Saat: 21:30 Tokat'ta alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşürken o anlar kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6647a253cc5e78d8470369e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tuğba Ekinci'den cesur kıyafet: Sahneye jartiyerle çıktı İstanbul'da korkutan yangın: Alevler iki iş yerini sardı Erdoğan duyurdu: Çiftçi kredisi limitleri yükseltildi Kamyon kabloları kopardı; mahalle elektriksiz kaldı Motokurye cinayetinde katilin ifadesi ortaya çıktı Mayıs ayında 10 metrelik kar sürprizi Kirasına yüzde 500 zam isteyen ev sahibi bir aileyi çoluk çocuk sokağa attı Mide bulandıran baskın: Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş Hortum yıkıp geçti: 4 ölü var, yüzbinlerce ev elektriksiz kaldı