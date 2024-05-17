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  4. Korku dolu anlar: Keserli saldırı kameralara yansıdı

Korku dolu anlar: Keserli saldırı kameralara yansıdı

Tokat'ta alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşürken o anlar kameralara yansıdı.

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