  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Erdoğan duyurdu: Çiftçi kredisi limitleri yükseltildi

Erdoğan duyurdu: Çiftçi kredisi limitleri yükseltildi

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere verilen kredi limitlerinin yükseltildiğini açıkladı. İlk defa üretim yapacak çiftçilere de faiz indirimi sağlanacak.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da korkutan yangın: Alevler iki iş yerini sardı
İstanbul'da korkutan yangın: Alevler iki iş yerini sardı
Kamyon kabloları kopardı; mahalle elektriksiz kaldı
Kamyon kabloları kopardı; mahalle elektriksiz kaldı
Motokurye cinayetinde katilin ifadesi ortaya çıktı
Motokurye cinayetinde katilin ifadesi ortaya çıktı
Mayıs ayında 10 metrelik kar sürprizi
Mayıs ayında 10 metrelik kar sürprizi
Kirasına yüzde 500 zam isteyen ev sahibi bir aileyi çoluk çocuk sokağa attı
Kirasına yüzde 500 zam isteyen ev sahibi bir aileyi çoluk çocuk sokağa attı
Mide bulandıran baskın: Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş
Mide bulandıran baskın: Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş
Hortum yıkıp geçti: 4 ölü var, yüzbinlerce ev elektriksiz kaldı
Hortum yıkıp geçti: 4 ölü var, yüzbinlerce ev elektriksiz kaldı
Yer: Sakarya... Evinde besliyordu; 25 bin TL ceza kesildi
Yer: Sakarya... Evinde besliyordu; 25 bin TL ceza kesildi
20 günlük ömrü olan çiçeği görmek için dağda 7 Km yürüdüler
20 günlük ömrü olan çiçeği görmek için dağda 7 Km yürüdüler