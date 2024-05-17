Erdoğan duyurdu: Çiftçi kredisi limitleri yükseltildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere verilen kredi limitlerinin yükseltildiğini açıkladı. İlk defa üretim yapacak çiftçilere de faiz indirimi sağlanacak.

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