Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan duyurdu: Çiftçi kredisi limitleri yükseltildi Erdoğan duyurdu: Çiftçi kredisi limitleri yükseltildi 17 Mayıs 2024 Cuma Saat: 16:56 Güncelleme: 17 Mayıs 2024 Cuma 16:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere verilen kredi limitlerinin yükseltildiğini açıkladı. İlk defa üretim yapacak çiftçilere de faiz indirimi sağlanacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664761f17c9a33f2bc05ffd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korkutan yangın: Alevler iki iş yerini sardı Kamyon kabloları kopardı; mahalle elektriksiz kaldı Motokurye cinayetinde katilin ifadesi ortaya çıktı Mayıs ayında 10 metrelik kar sürprizi Kirasına yüzde 500 zam isteyen ev sahibi bir aileyi çoluk çocuk sokağa attı Mide bulandıran baskın: Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş Hortum yıkıp geçti: 4 ölü var, yüzbinlerce ev elektriksiz kaldı Yer: Sakarya... Evinde besliyordu; 25 bin TL ceza kesildi 20 günlük ömrü olan çiçeği görmek için dağda 7 Km yürüdüler