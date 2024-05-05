Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da şaka gibi kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı İstanbul'da şaka gibi kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı 05 Mayıs 2024 Pazar Saat: 14:21 Güncelleme: 05 Mayıs 2024 Pazar 14:21 İstanbul Fatih'te bir kadın sürücü, önünde ilerleyen motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Kazayı gören bir motosiklet sürücüsü ise çarpan kişinin kim olduğunu öğrenince kahkahaya boğuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66376ba65b3e7a4a330d26e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Serum çılgınlığı tehlike saçıyor: Kuaförde taktırıp acillik olan var Popun kraliçesi 1.6 milyon kişiyi coşturdu Türkiye bu hırsızlığı konuşuyor: 5 bungalov havuzlarıyla birlikte çalındı Türkiye'den doğalgazda kapasite artışı hamlesi Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne: Hakkımı haram ediyorum 100 bin TL maaş veriyorlar, kimse bu işi istemiyor: ''Vasıfsız biri bu parayı kazanabilir'' İnternette gördüğü ilk numarayı aradı; hem parası, hem çamaşır makinesi gitti ''Beni maskeli biri vurdu'' dedi, polis kan izlerini takip edip oyunu bozdu Görüntüler Türkiye'den... Mayıs ayında kar yağışı sürprizi