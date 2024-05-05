İstanbul'da şaka gibi kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı

İstanbul Fatih'te bir kadın sürücü, önünde ilerleyen motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Kazayı gören bir motosiklet sürücüsü ise çarpan kişinin kim olduğunu öğrenince kahkahaya boğuldu.

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