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  4. İstanbul'da şaka gibi kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı

İstanbul'da şaka gibi kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı

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İstanbul Fatih'te bir kadın sürücü, önünde ilerleyen motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Kazayı gören bir motosiklet sürücüsü ise çarpan kişinin kim olduğunu öğrenince kahkahaya boğuldu.

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