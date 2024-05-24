  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Derbi soruşturmasında 3 isim adliyede

Derbi soruşturmasında 3 isim adliyede

Güncelleme:

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Fenerbahçe'den 3 isim ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye'nin en zehirli yılanı kameraya yansıdı
Türkiye'nin en zehirli yılanı kameraya yansıdı
Kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı
Kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı
İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem
Hatay'da dolunay manzarası mest etti
Hatay'da dolunay manzarası mest etti
Meteoroloji uyarmıştı; yollar göle döndü
Meteoroloji uyarmıştı; yollar göle döndü
18 ilde FETÖ'ye ''Kıskaç'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
18 ilde FETÖ'ye ''Kıskaç'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Otomobilden 17 kişi çıktı; polisler gözlerine inanamadı
Otomobilden 17 kişi çıktı; polisler gözlerine inanamadı
Cezaevinde mahkum kendini yaktı
Cezaevinde mahkum kendini yaktı
İstanbul'da koca dehşeti: Eşini öldürüp intihar etti
İstanbul'da koca dehşeti: Eşini öldürüp intihar etti