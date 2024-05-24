Derbi soruşturmasında 3 isim adliyede

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Fenerbahçe'den 3 isim ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665068d4ca0e7286ff058393" allowfullscreen></iframe>