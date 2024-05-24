Anasayfa Video Galeriler Gündem Derbi soruşturmasında 3 isim adliyede Derbi soruşturmasında 3 isim adliyede 24 Mayıs 2024 Cuma Saat: 13:15 Güncelleme: 24 Mayıs 2024 Cuma 13:15 Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Fenerbahçe'den 3 isim ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665068d4ca0e7286ff058393" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin en zehirli yılanı kameraya yansıdı Kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem Hatay'da dolunay manzarası mest etti Meteoroloji uyarmıştı; yollar göle döndü 18 ilde FETÖ'ye ''Kıskaç'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Otomobilden 17 kişi çıktı; polisler gözlerine inanamadı Cezaevinde mahkum kendini yaktı İstanbul'da koca dehşeti: Eşini öldürüp intihar etti