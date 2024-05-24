Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin en zehirli yılanı kameraya yansıdı Türkiye'nin en zehirli yılanı kameraya yansıdı 24 Mayıs 2024 Cuma Saat: 13:31 Güncelleme: 24 Mayıs 2024 Cuma 13:31 Van'ın en yüksek rakımlı ikinci dağı olan Erek Dağı'nda gezintiye çıkan bir vatandaş, Türkiye'nin en zehirli yılanı olan Redde Engerek yılanını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66506c67e5f0d9405700cee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Derbi soruşturmasında 3 isim adliyede Kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem Hatay'da dolunay manzarası mest etti Meteoroloji uyarmıştı; yollar göle döndü 18 ilde FETÖ'ye ''Kıskaç'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Otomobilden 17 kişi çıktı; polisler gözlerine inanamadı Cezaevinde mahkum kendini yaktı İstanbul'da koca dehşeti: Eşini öldürüp intihar etti