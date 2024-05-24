Türkiye'nin en zehirli yılanı kameraya yansıdı

Van'ın en yüksek rakımlı ikinci dağı olan Erek Dağı'nda gezintiye çıkan bir vatandaş, Türkiye'nin en zehirli yılanı olan Redde Engerek yılanını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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