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  4. Türkiye'nin en zehirli yılanı kameraya yansıdı

Türkiye'nin en zehirli yılanı kameraya yansıdı

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Van'ın en yüksek rakımlı ikinci dağı olan Erek Dağı'nda gezintiye çıkan bir vatandaş, Türkiye'nin en zehirli yılanı olan Redde Engerek yılanını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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