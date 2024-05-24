Ankara Metrosu'nda kumpas kamerada: Su bastı denmişti o anlar kamerada
Ankara Metrosu'nda kumpas kamerada: Su bastı denmişti o anlar kamerada
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 'Söğütözü Metrosu'nda her yağışta su basıyor' iddialarına ilişkin, "Görüntüler incelendiğinde, bir şahsın damlama olan bölgeye konan iki kova suyu yere dökerek çekim yaptığı ve sosyal medya haber sitelerine servis ettiği tespit edilmiştir. Halkı yanıltıcı eylemlerde bulunan şahıs hakkında hukuki süreç başlatılacaktır'' açıklamasını...