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  4. İstanbul Teksas'a döndü: Sokak ortasında silahlı çatışma

İstanbul Teksas'a döndü: Sokak ortasında silahlı çatışma

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İstanbul Bağcılar'da iki grup arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada bir kişi yaralanırken, çok sayıda ev ve araca kurşun isabet etti.

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