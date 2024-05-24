İstanbul Teksas'a döndü: Sokak ortasında silahlı çatışma

İstanbul Bağcılar'da iki grup arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada bir kişi yaralanırken, çok sayıda ev ve araca kurşun isabet etti.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6650817ef0bad19f2a0fa773" allowfullscreen></iframe>