Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Teksas'a döndü: Sokak ortasında silahlı çatışma İstanbul Teksas'a döndü: Sokak ortasında silahlı çatışma 24 Mayıs 2024 Cuma Saat: 15:01 Güncelleme: 24 Mayıs 2024 Cuma 15:01 İstanbul Bağcılar'da iki grup arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada bir kişi yaralanırken, çok sayıda ev ve araca kurşun isabet etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6650817ef0bad19f2a0fa773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Anadolu parsı ve sırtlan Şırnak'ta yüz yüze geldi Ankara Metrosu'nda kumpas kamerada: Su bastı denmişti o anlar kamerada Naci Görür 3 ilçeye dikkat çekti: ''Hiç acımadan kepçeyi vurun'' Ankara'da sağanak kabusu: Çocuk sel sularına kapıldı Bakan Yumaklı ''sıkıntı yok'' demişti; 27 bin angus daha geldi Türkiye'nin en zehirli yılanı kameraya yansıdı Derbi soruşturmasında 3 isim adliyede Kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem