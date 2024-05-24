Anasayfa Video Galeriler Gündem Anadolu parsı ve sırtlan Şırnak'ta yüz yüze geldi Anadolu parsı ve sırtlan Şırnak'ta yüz yüze geldi 24 Mayıs 2024 Cuma Saat: 19:10 Güncelleme: 24 Mayıs 2024 Cuma 19:10 Türkiye'nin 2 efsane canlısı Anadolu parsı ile sırtlanın Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde karşı karşıya geldiğin anlar, termal kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6650bc0b12fbae24b7035ef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara Metrosu'nda kumpas kamerada: Su bastı denmişti o anlar kamerada İstanbul Teksas'a döndü: Sokak ortasında silahlı çatışma Naci Görür 3 ilçeye dikkat çekti: ''Hiç acımadan kepçeyi vurun'' Ankara'da sağanak kabusu: Çocuk sel sularına kapıldı Bakan Yumaklı ''sıkıntı yok'' demişti; 27 bin angus daha geldi Türkiye'nin en zehirli yılanı kameraya yansıdı Derbi soruşturmasında 3 isim adliyede Kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem