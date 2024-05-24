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  4. Anadolu parsı ve sırtlan Şırnak'ta yüz yüze geldi

Anadolu parsı ve sırtlan Şırnak'ta yüz yüze geldi

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Türkiye'nin 2 efsane canlısı Anadolu parsı ile sırtlanın Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde karşı karşıya geldiğin anlar, termal kameraya yansıdı.

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