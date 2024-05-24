Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Yumaklı ''sıkıntı yok'' demişti; 27 bin angus daha geldi Bakan Yumaklı ''sıkıntı yok'' demişti; 27 bin angus daha geldi 24 Mayıs 2024 Cuma Saat: 13:50 Güncelleme: 24 Mayıs 2024 Cuma 13:50 Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak için Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus cinsi sığır, ''NADA'' adlı gemiyle İskenderun'a getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665071099bd5518d920c6d83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin en zehirli yılanı kameraya yansıdı Derbi soruşturmasında 3 isim adliyede Kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem Hatay'da dolunay manzarası mest etti Meteoroloji uyarmıştı; yollar göle döndü 18 ilde FETÖ'ye ''Kıskaç'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Otomobilden 17 kişi çıktı; polisler gözlerine inanamadı Cezaevinde mahkum kendini yaktı