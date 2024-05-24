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  4. Bakan Yumaklı ''sıkıntı yok'' demişti; 27 bin angus daha geldi

Bakan Yumaklı ''sıkıntı yok'' demişti; 27 bin angus daha geldi

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Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak için Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus cinsi sığır, ''NADA'' adlı gemiyle İskenderun'a getirildi.

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