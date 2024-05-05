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Türkiye'den doğalgazda kapasite artışı hamlesi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ'a ait Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğalgaz depolama tesislerinin kapasitelerinin 2028'de 12 milyar metreküpe çıkarılacağını açıkladı.

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