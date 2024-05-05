Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'den doğalgazda kapasite artışı hamlesi Türkiye'den doğalgazda kapasite artışı hamlesi 05 Mayıs 2024 Pazar Saat: 13:10 Güncelleme: 05 Mayıs 2024 Pazar 13:10 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ'a ait Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğalgaz depolama tesislerinin kapasitelerinin 2028'de 12 milyar metreküpe çıkarılacağını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66375b262af88cf542033913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Serum çılgınlığı tehlike saçıyor: Kuaförde taktırıp acillik olan var Popun kraliçesi 1.6 milyon kişiyi coşturdu İstanbul'da şaka gibi kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı Türkiye bu hırsızlığı konuşuyor: 5 bungalov havuzlarıyla birlikte çalındı Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne: Hakkımı haram ediyorum 100 bin TL maaş veriyorlar, kimse bu işi istemiyor: ''Vasıfsız biri bu parayı kazanabilir'' İnternette gördüğü ilk numarayı aradı; hem parası, hem çamaşır makinesi gitti ''Beni maskeli biri vurdu'' dedi, polis kan izlerini takip edip oyunu bozdu Görüntüler Türkiye'den... Mayıs ayında kar yağışı sürprizi