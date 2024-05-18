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O Türkiye'nin ''en renkli'' insanı

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Kocaeli'de yaşayan 68 yaşındaki Ergül Yazıcı, her gün rengarenk takım elbiseler giyerek sokaklarda dolaşıyor, vatandaşlarla sohbet ediyor.

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