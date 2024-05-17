Anasayfa Video Galeriler Gündem Tuğba Ekinci'den cesur kıyafet: Sahneye jartiyerle çıktı Tuğba Ekinci'den cesur kıyafet: Sahneye jartiyerle çıktı 17 Mayıs 2024 Cuma Saat: 21:45 Güncelleme: 17 Mayıs 2024 Cuma 21:45 Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Tuğba Ekinci'nin sahne kıyafeti beğeni yağmuruna tutuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6647a5d70b3c0feb2602fb03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korku dolu anlar: Keserli saldırı kameralara yansıdı İstanbul'da korkutan yangın: Alevler iki iş yerini sardı Erdoğan duyurdu: Çiftçi kredisi limitleri yükseltildi Kamyon kabloları kopardı; mahalle elektriksiz kaldı Motokurye cinayetinde katilin ifadesi ortaya çıktı Mayıs ayında 10 metrelik kar sürprizi Kirasına yüzde 500 zam isteyen ev sahibi bir aileyi çoluk çocuk sokağa attı Mide bulandıran baskın: Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş Hortum yıkıp geçti: 4 ölü var, yüzbinlerce ev elektriksiz kaldı