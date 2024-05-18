Anasayfa Video Galeriler Gündem Yaz öncesi bu 2 meyve de ''ayıplı ürünler'' listesinde Yaz öncesi bu 2 meyve de ''ayıplı ürünler'' listesinde 18 Mayıs 2024 Cumartesi Saat: 12:20 Yazın ağız sulandıran lezzetleri kavun ve karpuzda da "ayıplı ürün" dönemi başladı. Tüketiciler artık kelek çıkan kavun ve karpuzları iade edebilecek. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664872ec5dbf2c9f510b4ac3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da oto galericiye 12 saatte 2 kes saldırdılar Bu sefer kontrolden çıkıp kaza yapan otomobil değil, bir kuş oldu O Türkiye'nin ''en renkli'' insanı Antalya'da bu sahillere girişler yasaklandı Sipariş verip, gelen kuryenin motosikletini çaldılar GTA değil gerçek: İstanbul'da tekme tokat gasp edip, araca bindirip kaçırdılar Çek senet mafyası çökertildi Yerli SİHA Bayraktar TB3'ten 72 saatlik bir başarı daha Karadeniz'in 1.000 rakımlı zirvesinde en lezzetli hasat