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  4. Yaz öncesi bu 2 meyve de ''ayıplı ürünler'' listesinde

Yaz öncesi bu 2 meyve de ''ayıplı ürünler'' listesinde

Yazın ağız sulandıran lezzetleri kavun ve karpuzda da "ayıplı ürün" dönemi başladı. Tüketiciler artık kelek çıkan kavun ve karpuzları iade edebilecek.

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