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Nurgül Yeşilçay enflasyon yorumuyla gündeme geldi

Veda Mektubu dizisinde canlandırdığı 'Alanur Yıldız' karakteriyle izleyicilerin hafızasına kazınan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Yeşilçay, bu sefer enflasyon konusundaki paylaşımıyla gündeme oturdu.

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