Anasayfa Video Galeriler Gündem Nurgül Yeşilçay enflasyon yorumuyla gündeme geldi Nurgül Yeşilçay enflasyon yorumuyla gündeme geldi 04 Mayıs 2024 Cumartesi Saat: 15:25 Veda Mektubu dizisinde canlandırdığı 'Alanur Yıldız' karakteriyle izleyicilerin hafızasına kazınan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Yeşilçay, bu sefer enflasyon konusundaki paylaşımıyla gündeme oturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66362956a223dbe1880e6363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Masaj salonlarına fuhuş operasyonu: İçeriden çıkanlar şoke etti O Türkiye'nin kimliksiz kadını: 58 yıldır kendisini arıyor Sivas-İstanbul YHT seferleri başladı: İşte bilet ücretleri İstanbul trafiğinde ilginç anlar: Saldırdığı zabıtayı kaputta sürükledi Yüzsüz hırsızların bıraktığı imza ''pes'' dedirtti Deprem bölgesinde katliam: Afrodizyak etkisi var diye katlediyorlar İstanbul'un göbeğinde dehşet: Saldırgan bir kadına yumruk atıp gasp etti Türkiye'de üretiliyor, 85 bin TL'den tüm dünyaya satılıyor İstanbul'un Daltonları yakalandı: 14 zanlı yakalandı