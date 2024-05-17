Mayıs ayında 10 metrelik kar sürprizi

Şırnak'ta Özel İdare ekiplerinin karla mücadelesi mayıs ayında da devam ediyor. Kalınlığı yer yer 10 metreyi bulan karla kaplı yollar, iş makineleri ile açılıyor.

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