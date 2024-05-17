Anasayfa Video Galeriler Gündem Mayıs ayında 10 metrelik kar sürprizi Mayıs ayında 10 metrelik kar sürprizi 17 Mayıs 2024 Cuma Saat: 14:21 Güncelleme: 17 Mayıs 2024 Cuma 14:21 Şırnak'ta Özel İdare ekiplerinin karla mücadelesi mayıs ayında da devam ediyor. Kalınlığı yer yer 10 metreyi bulan karla kaplı yollar, iş makineleri ile açılıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66473da32e2b2bca6006c353" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kirasına yüzde 500 zam isteyen ev sahibi bir aileyi çoluk çocuk sokağa attı Mide bulandıran baskın: Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş Hortum yıkıp geçti: 4 ölü var, yüzbinlerce ev elektriksiz kaldı Yer: Sakarya... Evinde besliyordu; 25 bin TL ceza kesildi 20 günlük ömrü olan çiçeği görmek için dağda 7 Km yürüdüler Türkiye'nin yeni tehdidi: Kaşıntıyla başlayıp intihara bile yol açabiliyor Çetin Doğan tahliye oldu 24 kişiye mezar olan binanın müteahhitti kendini böyle savundu İnternetteki lüks daire ilanıyla büyük vurgun