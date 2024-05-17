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  4. İstanbul'da korkutan yangın: Alevler iki iş yerini sardı

İstanbul'da korkutan yangın: Alevler iki iş yerini sardı

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İstanbul Sultangazi'de, bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, bitişiğindeki ayakkabı imalathanesine de sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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