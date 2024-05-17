Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkutan yangın: Alevler iki iş yerini sardı İstanbul'da korkutan yangın: Alevler iki iş yerini sardı 17 Mayıs 2024 Cuma Saat: 17:20 Güncelleme: 17 Mayıs 2024 Cuma 17:20 İstanbul Sultangazi'de, bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, bitişiğindeki ayakkabı imalathanesine de sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664767bc352b5336620b0873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan duyurdu: Çiftçi kredisi limitleri yükseltildi Kamyon kabloları kopardı; mahalle elektriksiz kaldı Motokurye cinayetinde katilin ifadesi ortaya çıktı Mayıs ayında 10 metrelik kar sürprizi Kirasına yüzde 500 zam isteyen ev sahibi bir aileyi çoluk çocuk sokağa attı Mide bulandıran baskın: Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş Hortum yıkıp geçti: 4 ölü var, yüzbinlerce ev elektriksiz kaldı Yer: Sakarya... Evinde besliyordu; 25 bin TL ceza kesildi 20 günlük ömrü olan çiçeği görmek için dağda 7 Km yürüdüler