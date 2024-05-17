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  4. Kamyon kabloları kopardı; mahalle elektriksiz kaldı

Kamyon kabloları kopardı; mahalle elektriksiz kaldı

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İstanbul Sarıyer'de yoldan geçen kamyonun elektrik kablolarına takılması sonucu mahalle elektriksiz kaldı.

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