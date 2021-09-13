Büyükelçi Eğemen Bağış da youtuber oldu

Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, elçiliğin icraatlarını anlatmak için youtube kanalı kurdu.

Egemen Bağış, 1. Türk Kahvesi Festivali'nini konu alan bir video paylaştı. Haftanın videosunda Prag'da golf sahasından seslenen ve yoğun geçen haftayı bir golf turnuvası ile kapattıklarını belirten Bağış Türkiye'ye en çok turist götüren turizm şirketi sahibi ile görüştüklerini aktardı. Çek bilimler akademisi ile görüştüklerini açıklayan Egemen Bağış, ayrıca Çekya'da faaliyet gösteren tüm Türk dernekleri ile görüştüklerini ve işbirliği, dayanışma için neler yapılabileceğini konuştuklarını da açıkladı.

PRAG'DA İLK KAHVEHANEYİ BİR TÜRK AÇTI

Prag'da ilk kez düzenlenen Türk Kahvesi Kültürü Festivali'nde 11 ile 30 yaş arasında kanser tedavisi gören gençler yararına golf turnuvası düzenlendi. Erdoğan Bayraktar'ın 17-25 Aralık açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen Egemen Bağış turnuvada bir konuşma yaptı. Bağış yaptığı konuşmada ayrıca arkeolojik kazılarda çıkartılan kahve fincanının Kütahya'da üretildiğinin anlaşıldığını da belirtti.

6 EYLÜL 2019'DA PRAG BÜYÜKELÇİSİ OLARAK ATANDI

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Çekya’nın (Çek Cumhuriyeti) başkenti Prag’a ‘Büyükelçi’ olarak atandı.