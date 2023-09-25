Büyükşehir belediyesi dava açtı; cennet kurtuldu

Muğla'nın Milas ilçesinde özel bir maden şirketi tarafından ''Yük Tahmil Tahliye İskelesi ve Dip Tarama Projesi'' için ÇED olumlu kararı alınmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi faaliyetlerin ekosisteme zarar vereceği gerekçesiyle dava açtı. Mahkeme proje için verilen ÇED olumlu kararını iptal etti.

Milas Kıyıkışlacık Mahallesi'nde özel bir maden şirketi tarafından yapılması planlanan ‘Yük Tahmil Tahliye İskelesi ve Dip Tarama Projesi’ne ÇED olumlu kararı verildi. Bu karar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından projenin arkeolojik sit alanında yer alması, deniz kirliliğine neden olarak ekosistem üzerinde oluşturacağı tahribat ve yeraltı su kaynaklarına olumsuz etkileri olacağı gerekçeleri ile yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açıldı. Açılan dava sonucunda projenin Güllük Körfezi’nde oluşturacağı ilave deniz trafiği ve planlanan dip tarama faaliyeti sonucu oluşacak deniz kirliliğinin ekosistem üzerindeki etkiler göz önüne alınarak, bu etkilerin ÇED raporunda detaylı ve yeterli düzeyde irdelenmediği kanaatine varılarak Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 2023/1489 sayılı kararı ile proje için verilen ÇED olumlu kararı iptal edildi.

Başkan Gürün: "Muğla’yı korumak için mücadeleye devam edeceğiz"

Çevreyi korumaya ve doğaya zarar verebilecek her türlü uygulamaya karşı mücadele edeceklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Kıyıkışlacık’ta sürdürdükleri hukuki mücadelelerin sonuca ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Gürün, “Biz Büyükşehir Belediyesi olarak çevreyi koruyarak geleceğe daha yeşil ve mavi bir Muğla bırakmak için çalışıyoruz. Özellikle imar planlarımızı, atık alım teknelerimizi, atıksu ve katı atık bertaraf tesislerimizi daha da geliştiriyor her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Kıyıkışlacık’ta bir maden firması tarafından yapılması planlanan projenin bölge ekosistemine, yeraltı su kaynaklarına ve denize zarar vereceği için ÇED olumlu kararına iptal davası açtık. Sonuç olarak mahkeme ÇED olumlu kararını iptal etti. Muğla’nın bu güzelliklerini korumak için yeni projelerimizi hayata geçirmeye ve gereken mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” dedi.

İHA