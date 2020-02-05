SON DAKİKA
ERDOĞAN: ''SON SALDIRI SURİYE'DE YENİ BİR DÖNEMİN MİLADIDIR''
VAN'DA İKİNCİ ÇIĞ FELAKETİ ! ARAMA EKİPLERİNİN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Şubat 2020 11:25

Çamlıca Kulesi'nin son hali böyle görüntülendi

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

365 metre yüksekliğindeki kulede, restoranların ve diğer sosyal alanların içinde yer alacağı bloklar bir bir yerine yerleştirildi. Son olarak kulenin alt kısmının ve çevresindeki inşaat çalışmalarında da sona gelindi.

Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği kule İstanbul'un simgelerinden bir tanesi olacak. Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin restoran bölümünün iç kesiminde de inşaat çalışmaları sürüyor.

Deniz seviyesinden yüksekliği 229 metre olan Küçük Çamlıca tepesindeki kule 53 kattan oluşacak ve her bir kat 4,5 metre yükseklikte olacak. 365 metre yüksekliğe sahip kulenin, 163 metresi verici olacak. Betonarme kısımda ise ofisler, mağazalar, restoranlar ve seyir kulesi yer alacak.

 Çamlıca Kulesi'nde yapılan çalışmalarda gelinen son durum drone ile havadan görüntülendi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
çamlıca , tv kulesi , televizyon kulesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM