Çamlıca Kulesi'nin son hali böyle görüntülendi

365 metre yüksekliğindeki kulede, restoranların ve diğer sosyal alanların içinde yer alacağı bloklar bir bir yerine yerleştirildi. Son olarak kulenin alt kısmının ve çevresindeki inşaat çalışmalarında da sona gelindi.

Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği kule İstanbul'un simgelerinden bir tanesi olacak. Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin restoran bölümünün iç kesiminde de inşaat çalışmaları sürüyor.

Deniz seviyesinden yüksekliği 229 metre olan Küçük Çamlıca tepesindeki kule 53 kattan oluşacak ve her bir kat 4,5 metre yükseklikte olacak. 365 metre yüksekliğe sahip kulenin, 163 metresi verici olacak. Betonarme kısımda ise ofisler, mağazalar, restoranlar ve seyir kulesi yer alacak.

Çamlıca Kulesi'nde yapılan çalışmalarda gelinen son durum drone ile havadan görüntülendi.