Çanakkale açıklarında 43 göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlardaki 43 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlarda kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen 'TCSG-28' Sahil Güvenlik botları tarafından botlardaki 43 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
DHA
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