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Çanakkale açıklarında 43 göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 43 göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlardaki 43 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlarda kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen 'TCSG-28' Sahil Güvenlik botları tarafından botlardaki 43 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 

DHA

Etiketler çanakkale ayvacık kaçak göçmen
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