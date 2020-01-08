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  3. 08 Ocak 2020 13:55

Çanakkale’de deniz ulaşımı normale döndü

Çanakkale’de, Kuzey Ege Denizi’ndeki poyraz fırtınasının etkisini kaybetmesi nedeniyle feribot seferleri iki gün aradan sonra yeniden başlayacak.

Çanakkale’de deniz ulaşımı normale döndü
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Gökçeada’dan saat 13:00, Bozcaada’dan saat 14:00’te feribot seferi yapılacak. Güney Marmara hattında ise Erdek’ten; Avşa, Marmara ve Balıklı adalarına saat 11:00’de seferler başladı.

Kuzey Ege Denizi ve Güney Marmara’da pazartesi ve salı günleri etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada- Kabatepe, Bozcaada- Geyikli ve Erdek- Avşa- Marmara- Balıklı- Ekinlik hattlarında feribot seferleri yapılmamıştı. Bu sabahki seferler de yine olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Öte yandan, Çanakkale’nin Yenice ve Çan ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bugün okullar tatil edildi. Biga ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı nedeniyle de taşımalı eğitime bugün ara verildi.

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